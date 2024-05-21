Kripto para piyasalarında heyecan dorukta! Bitcoin, 71 bin dolar seviyesine yaklaşırken, Ethereum son 24 saatte yüzde 18'den fazla değer kazanarak 3 bin 600 doları aştı. Bu yükselişin arkasında, Ethereum'a yönelik borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının onaylanacağına ilişkin haberler yatıyor.

Piyasa değeri 2,6 trilyon doları aştı!

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 7,7 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in bu yükselişi, Ethereum'a yönelik ETF başvurularının onaylanma ihtimalinin artmasıyla birlikte hız kazandı.

Ethereum neden yükseliyor?

Ethereum, merkezi olmayan finansal hizmetler sağlamasıyla popüler hale gelen bir kripto para birimi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum ETF'lerine yönelik başvuruları onaylama çalışmaları, yatırımcıların ilgisini artırdı ve Ethereum'un değerini yükseltti.

Bitcoin ETF'leri zaten onaylanmıştı

SEC, 11 Ocak'ta 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamıştı. Bu durum, Bitcoin'in değerinde önemli bir artışa neden olmuştu. Şimdi ise Ethereum ETF'lerinin onaylanması bekleniyor ve bu da Ethereum'un değerini daha da yukarı taşıyabilir.