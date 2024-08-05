Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı ABD ekonomisinin resesyona gideceğine dair endişeler nedeniyle 54 bin doların altına indi. Son 24 saat içinde yüzde 12,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 53 bin 230 dolar seviyesine geriledi.

Kripto para piyasasındaki genel düşüş

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, 24 saat içinde yüzde 14'ten fazla azalarak 1 trilyon 840 milyar dolara düştü. Bu düşüş, sadece Bitcoin'i değil, piyasadaki diğer önemli kripto para birimlerini de etkiledi.

Ekonomik verilerin etkisi

Analistler, ABD'de açıklanan veriler nedeniyle ortaya çıkan resesyon korkularının kripto para fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret ediyor. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu durum, piyasalarda olumsuz bir hava yarattı.

Japonya Merkez Bankasının rolü

Analistler, Japonya Merkez Bankasının "şahinleşmesi" ve ardından Nikkei 225 endeksinde yaşanan düşüşün de piyasadaki gelişmelerde önemli rol oynadığını belirtti. Japonya Merkez Bankasının politikaları, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarak kripto para fiyatlarını da etkiledi.

Ethereum ve diğer kripto paralar

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 19,3 değer kaybederek 2 bin 346 dolar seviyesine kadar düştü. Bu düşüş, Ethereum başta olmak üzere birçok kripto para biriminin fiyatlarında önemli kayıplara yol açtı.