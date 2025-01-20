Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na başlamasıyla birlikte, kripto para piyasalarında büyük bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin, Trump’ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak tarihi bir rekor kırarken, diğer dijital varlıklar da yükselmeye devam ediyor.

Bitcoin yükseldi, Trump Token’ı piyasayı hareketlendirdi

Trump’ın dijital varlıklara verdiği güçlü destek, Bitcoin ve diğer dijital paralarda hızlı bir artışa yol açtı. Bitcoin’in 109 bin doları aşarak yeni bir rekor kırması, yatırımcıları heyecanlandırdı.

Trump Token’ı Solana'da yükselişe geçti

Trump’ın piyasaya sürdüğü "Trump" token’ı, Solana blok zincirinde işlem görmeye başladı ve büyük ilgi gördü. Ancak, Melania Trump’ın dijital coini tanıtmasının ardından bu token’ın piyasa değeri geriledi.

Kripto dünyasında Trump’ın etkisi merak ediliyor

Kripto para dünyasında yaşanan bu gelişmeler, Trump yönetiminin dijital varlıklar konusundaki yaklaşımının gelecekteki düzenlemeleri nasıl etkileyeceğini merakla bekleyen yatırımcılar için önemli bir gösterge.