Kripto para piyasasında dalgalanma devam ediyor. Lider kripto para Bitcoin, güne 111.400 dolar seviyesinden başlarken, Ethereum 3.982 dolar, XRP 2,44 dolar ve Solana 193,27 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasanın toplam değeri ise 3,84 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

Öte yandan, bir madenciye ait ve 4.000 BTC bulunduran cüzdan 14 yılın ardından ilk kez hareket etti. Onchain analiz platformu Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı açıklamada, “18eY9…6EfyM” adlı cüzdanın perşembe günü yaklaşık 150 BTC (16,6 milyon dolar değerinde) transfer yaptığı belirtildi. Cüzdanın 2009 yılında kazıldığı ve 2011’de konsolide edildiği ifade edildi.

Eski balina cüzdanlarında dikkat çeken hareketlilik

Bu yılın başından bu yana eski Bitcoin cüzdanlarında ciddi hareketlilik gözlemleniyor. Temmuz ayında “Satoshi dönemi” cüzdanlarından 80.000 BTC (9 milyar dolar) Galaxy Digital aracılığıyla satılmıştı. Geçtiğimiz ay da uzun süredir hareketsiz kalan bazı balina cüzdanları milyonlarca dolarlık Bitcoin transferiyle yeniden aktif hale geldi.

Bitcoin fiyatında kritik seviyeler

Bitcoin fiyatı 111.400 dolar seviyesinde güne başlarken, 111.500 dolar direnci kritik konumda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.800–114.000 dolar bandına doğru yükseliş ivmesi artabilir. Aksi takdirde kısa vadede 110.500–109.800 dolar aralığına düzeltme riski mevcut.

Uzmanlar, fiyat 110.000 dolar üzerinde kaldığı sürece toparlanma potansiyelinin sürdüğünü belirtse de, ABD Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi volatilitenin artabileceğine dikkat çekiyor.