Şirket, kısa pozisyon sıkışmasının Bitcoin'de potansiyel bir fiyat rallisini tetikleyebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin türev piyasasındaki son gelişmeler, bu riski daha belirgin hale getirdi.

Kısa pozisyon sıkışması riskine dair detaylar

Gösterge verileri

K33 Research, Bitcoin vadeli işlemlerinde kısa ve uzun pozisyonların oranlarını inceleyen göstergenin, ABD banka iflaslarının yatırımcıları sarstığı Mart 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Bu durum, aşağı yönlü beklentilerin yaygın olduğuna işaret ediyor.

Swap fonlama oranları

K33 analistleri Vetle Lunde ve David Zimmerman, sürekli swap fonlama oranlarının geçtiğimiz hafta boyunca negatif seviyelerde seyrettiğini ve açık pozisyonların keskin bir şekilde arttığını belirtti.

Bu durum, piyasada agresif bir açığa satış ve yapı olarak açığa satış için olgunlaşmış bir ortam yarattığını gösteriyor.

Açık pozisyon artışı

K33, vadeli piyasadaki açık pozisyonların geçtiğimiz hafta neredeyse 29 bin Bitcoin'e eşdeğer bir artış gösterdiğini belirtti. Bu hızla artan açık pozisyonlar, nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.