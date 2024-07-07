ABD Bağımsızlık Günü sonrası yaşanan hareketlilikle birlikte spot Bitcoin ETF’lerinde büyük bir alım dalgası gerçekleşti. 5 Temmuz'da Spot Bitcoin ETF’lerine yapılan yatırımlar, bir ay içindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’lerinde büyük hareketlilik

ABD Bağımsızlık Günü’nü takip eden seansta, Spot Bitcoin ETF’lerinde büyük bir alım dalgası yaşandı. Farside verilerine göre, 5 Temmuz’da bu ETF’lere yapılan net girişler toplamda 143,1 milyon doları buldu. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Fidelity Bitcoin ETF

En dikkat çekici giriş, 117 milyon dolarlık yatırım ile Fidelity Bitcoin ETF’ye (FBTC) yapıldı. Bunun ardından Bitwise Bitcoin ETF (BITB), 30,2 milyon dolar net girişle dikkat çekti. ARKB ve HODL ETF’leri ise sırasıyla 11,3 milyon dolar ve 12,8 milyon dolarlık girişler gördü.

Öte yandan, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ise 28,6 milyon dolarlık bir net çıkış yaşadı ve bu durum diğer spot Bitcoin ETF’lerindeki olumlu trendle zıtlık oluşturdu.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin’i topluyor

Bu büyük alımlar, kurumsal yatırımcılar ve büyük ölçekli bireysel yatırımcıların Bitcoin’i düşük fiyatlardan topladığını gösteriyor. Bitwise Asset Management CEO’su Hunter Horsley, X’te yaptığı bir paylaşımda, ekibinin Bitcoin alımında oldukça verimli olduğunu ve bunu yarım baz puandan daha düşük bir maliyetle başardıklarını belirtti. Horsley ayrıca, mevcut piyasa koşullarının önemli bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı.

Ünlü Bitcoin eleştirmeni Peter Schiff, Bitcoin ETF yatırımcılarının piyasadaki son dalgalanmalara rağmen dirençli olduklarını ve varlıklarını ellerinde tuttuklarını belirtti. Schiff, büyük bir satış dalgasının ve buna bağlı olarak yatırımcıların pes etmesinin olası olduğunu öngördü.

Bitcoin, batık kripto borsası Mt. Gox’un Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiği ilk büyük işlemde, yeni bir cüzdan adresine 2,71 milyar dolar değerinde 47.229 Bitcoin aktarılmasının ardından Coinbase’de 55.200 dolar seviyesine kadar düştü.

Temmuz ayının ilk haftasında, BITB 66 milyon doları aşan girişler kaydederek toplam Bitcoin varlıklarını 38.000’in üzerine çıkardı. Bu büyüme, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyeline olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.