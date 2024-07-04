Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşler, Bitcoin'in fiyatının 59 bin doların altına inmesiyle dikkat çekiyor. Mt. Gox borsasının varlık dağıtım süreci ve ABD'deki seçim belirsizlikleri, piyasalardaki satış baskısını artırıyor.

Bitcoin ve Kripto Para Piyasasında Düşüş

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 4,3 azalarak 2 trilyon 160 milyar dolara düştü. Bitcoin'in fiyatı ise son 24 saatte yüzde 4’e yakın düşüş yaşayarak 58 bin 510 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 186 dolar seviyesine indi.

Mt. Gox varlıklarının dağıtımı

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıklarının sahiplerine dağıtılması bekleniyor. 2014'te çalınan varlıkların dağıtım sürecinin başlaması, piyasada satış baskısına yol açtı. Analistler, bu varlıkların bir kısmının satılacağı öngörüsünün fiyatları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

ABD başkanlık seçimleri ve belirsizlikler

Analistler, ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını ifade ediyor. Başkanlık yarışındaki belirsizlikler ve piyasa üzerindeki etkileri, kripto paraların değerinde dalgalanmalara neden oluyor.

Analistler, kripto para piyasasında yaşanan bu sert düşüşlerin geçici olabileceğini ancak belirsizliklerin devam ettiği sürece volatilitenin yüksek kalacağını belirtiyor.