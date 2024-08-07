Bitcoin (BTC), 2024 Mart ayından bu yana 55 bin ila 70 bin dolar aralığında seyrederek boğa bayrağı formasyonu oluşturdu. Analistler, bu formasyonun Bitcoin'in yeni bir yükseliş trendine gireceğinin ve rekor seviyelere ulaşabileceğinin sinyali olduğunu düşünüyor.

Boğa bayrağı formasyonu nedir?

Boğa bayrağı, yükseliş trendindeki bir varlığın kısa süreli konsolidasyonundan sonra trendin devam edeceğine işaret eden teknik bir analiz modelidir. Bitcoin'in mevcut fiyat hareketi, bu formasyonla uyumlu gözüküyor.

55 bin dolar kritik destek seviyesi

Bitcoin, büyük bir satış dalgasından sonra 55 bin dolarlık kritik destek seviyesini yeniden kazandı. Bu seviye, daha önceki yükseliş trendinde de önemli bir rol oynamıştı. Desteğin korunması, piyasada hala güçlü bir alım ilgisi olduğunu gösteriyor.

69 bin dolar direnci aşılabilir mi?

Kripto para analisti Captain Faibik, Bitcoin'in 55 bin dolar desteğinden sıçrayarak 69 bin dolar direncine doğru hareket edebileceğini öngörüyor. Eğer Bitcoin bu direnci aşarsa, boğa bayrağı formasyonu onaylanmış olacak ve yeni bir yükseliş trendi başlayabilir.

Analist yorumu

Captain Faibik: "Bitcoin Mart 2024'ten bu yana 55-70 bin aralığında konsolide oluyor ve boğa bayrağı formasyonu oluşturuyor. Boğalar, büyük bir satıştan sonra 55 bin dolardaki kritik desteği geri kazandı. Buradan bir geri sıçrama olması durumunda Bitcoin önümüzdeki günlerde 69 bin kritik direnç seviyesini yeniden test edebilir (Ağustos sonu)."

55 bin dolar desteğine dikkat

Teknik analiz, piyasa duygularının ve yatırımcı davranışlarının incelenmesinde önemli bir araçtır. Bitcoin'in mevcut fiyat hareketleri, boğa bayrağı formasyonunu destekliyor. Ancak, bu formasyonun geçerliliğini koruması için fiyatın 55 bin dolar destek seviyesinin üzerinde kalması ve 69 bin dolar direncini aşması gerekiyor.