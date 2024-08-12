Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından Bitez halk plajında inşa edilen kaçak beach club tesisi, yerel halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyeleri, "Kıyılar Halkındır, Halkın Kalacak" sloganıyla plajda bir araya gelerek eylem ve forum düzenledi. Eylemciler, halkın kıyılara özgür ve eşit bir şekilde erişimini engelleyen bu tür yapılaşmalara karşı olduklarını belirterek, tesisin acilen kaldırılmasını talep ettiler.

Tepkilerin ardından inşaat durdu

Bir ay önce plajın ortasına temeli atılan ve 25 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki ahşap tesisin inşaatı, halkın ve çevre gruplarının yoğun tepkisi üzerine durduruldu. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi, ihalesiz olarak MUÇEV’e tahsis edilen kıyıların ticari işletmelere dönüştürülmesine karşı çıktıklarını belirtti. Eylemciler, “MUÇEV Bodrum’dan Elini Çek” ve “İşgali Kaldır Yasayı Uygula” gibi sloganlar atarak, kıyılarda bu tür yapılaşmaların Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

"Kıyılar tüm canlıların müşterek alanlarıdır"

Eylem sırasında basın açıklamasını okuyan emekli öğretmen Nuran Yüksel, kıyıların ticari işletmelere dönüştürülmesinin hem doğaya hem de halkın özgürlüğüne zarar verdiğini vurguladı. Yüksel, MUÇEV’in kurucuları arasında Muğlalıların bulunmamasının da dikkat çekici olduğunu belirtti. Ayrıca, kıyıların Anayasa’ya aykırı olarak kiraya verilmesine ve ecrimisil uygulamalarına son verilmesini talep etti.

Kissebükü’ndeki eylem hazırlığı

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi, eylemlerine hafta sonunda Kissebükü Koyu’nda devam edecek. Mavi yolculuğun en önemli alanlarından biri olan Kissebükü’nde yapılması planlanan 5 yıldızlı turistik tesise karşı eylem düzenlenecek. Grup, kıyılarda sürdürülebilir bir yaşam ve turizm için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.