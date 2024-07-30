Siirt'te bitkin hâlde bulunup Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kaya kartalı, bir hafta süren tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında bitkin halde bulunan kaya kartalını teslim alıp, tedavisinin yapılması için Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki müdahale ve tedavilerinin ardından kaya kartalı için uçuş denemeleri ve doğaya adapte çalışmaları yapıldı. Kaya kartalı, değerlendirmelerin ardından kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında doğaya bırakıldı.

“Eski yaşantısına geri döndü”

Araştırma görevlisi Maruf Yılmaz, kaya kartalının sağlığına kavuştuğunu belirterek, "24 Temmuz tarihinde vatandaşlar tarafından halsiz ve bitkin halde bulunan kaya kartalımız, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hastanemize getirildi. Biz de yapılan müdahale ve medikal tedaviden sonra bir haftanın sonunda sağlığına kavuştu. Biz de yine aynı şekilde bulunduğu bölgeye getirdik. Doğaya salınımını yaptık, kartal gayet sağlıklı bir şekilde eski yaşantısına geri döndü" dedi.