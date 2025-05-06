Bitlis, binlerce yıllık tarihiyle doğunun kültürel belleğinde önemli bir yer tutarken, bu yıl ilk kez uluslararası bir sinema etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 9 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen ilk Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali (BFF), doğunun taş sokaklarından yükselen güçlü bir sanat çağrısına dönüşüyor. Festival, yalnızca film gösterimlerinden ibaret değil; tarih, doğa, yerel lezzetler ve kültürel buluşmalarla bütünleşmiş eşsiz bir deneyim sunuyor.

Festivalin merkezi Bitlis olsa da gösterimler ve etkinlikler, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Hizan ve Güroymak ilçelerine yayılarak sinemayı coğrafi olarak da halkın içine taşıyor. Etkinlik programı; kısa film, belgesel ve uzun metraj gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, şiir akşamları, doğa yürüyüşleri, tarihî geziler, yöresel lezzet tadımları ve kültürel performanslarla destekleniyor. Festival böylece sinemayı yalnızca bir sanat formu değil, yaşanabilir bir hafıza alanı olarak ele alıyor.

Henüz ilk yılında dünyanın dört bir yanından 1800’ün üzerinde film başvurusu alan festivalde, titizlikle seçilmiş yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Festivalin jüri başkanlığını ise Türkiye sinemasının öncü yönetmenlerinden Derviş Zaim üstleniyor.

Festivalin yürütücü kadrosunda iki güçlü isim yer alıyor: Festivalin başkanlığını, aynı zamanda oyuncu, yapımcı ve hukuk alanında deneyimli bir isim olan Mehmet Şah Çelik üstleniyor. Festivalin genel yönetmenliğini ise, uluslararası arenada tanınan sinema oyuncusu, girişimci Wilma Elles yürütüyor. Her iki isim de festivalin sadece yerel bir etkinlik olmanın ötesine geçerek bölgesel bir kültür hareketine ve küresel bir sinema buluşmasına dönüşmesinde önemli rol üstleniyor.

Ana Jüri Üyeleri

Festivalin ana jüri kadrosu; sinema, akademi ve medya dünyasından güçlü isimlerden oluşuyor:

Derviş Zaim (Jüri Başkanı), Yapımcı-yönetmen Hedis Alıcı, Oyuncu-yönetmen Ömer Yıldırım, Doç. Dr. Gözde Sunal, Doç. Dr. Nuran Öze, Doç. Dr. Nagihan Çakar, Prof. Dr. Funda Masdar