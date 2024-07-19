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Etkinliğe katılan Şube Müdürü Halis Başaran, tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşure etkinliği yaptıklarını belirtti.

Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve vakıf personelleri katıldı.

BİTLİS / MUŞ (AA) - Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

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