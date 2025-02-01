Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Dibekli köyü yakınlarında yapılan rutin bir tır kontrolü, korkunç bir keşfe yol açtı. Ekipler, tırın dorsesinde bulunan atık kağıt yığınları arasında gizli bir bölme olduğunu fark etti. Bu bölmede, 25 kaçak göçmenin bulunduğu tespit edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Atık kağıtların üzerindeki gizli bölme çökerken, içerideki 25 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 4 göçmen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, bölgedeki hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tırda, kaçakçılıkla ilgisi olan ve kimliği belirlenen organizatör olduğu değerlendirilen Y.K'nin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.