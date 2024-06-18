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Ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Karamercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler ile aralarında eski Aydınlar Belde Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ve 6 çocuğun da bulunduğu 11 kişi Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

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