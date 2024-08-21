Ukrayna'nın saldırısı ve yangın

18 Ağustos'ta gerçekleşen İHA saldırısının ardından çıkan yangın, rafinerinin söndürülmesini imkânsız hale getirdi. Rostov oblastında bulunan Proletarsk petrol rafinerisi, Ukrayna'nın bu yılki enerji tesislerine yönelik saldırılarından biri oldu. Saldırının ardından çıkan yangın, tüm söndürme çabalarına rağmen devam ediyor.

Din adamları yangını söndürmek için dua ediyor

Yangının söndürülmesi için yapılan tüm teknik çalışmaların yetersiz kalması üzerine, bölgeye din adamları çağrıldı. Din adamları, yangının söndürülmesi için rafineride dua etti. Bu sıra dışı adım, yangının ciddiyetini ve söndürülmesindeki zorluğu gözler önüne serdi.