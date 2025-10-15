A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan’ı Kocaeli’de 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye, grupta ilk iki sırayı hedefleme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Mücadelenin 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR’da incelendi ve ofsayt olmadığı tespit edilince gol geçerli sayıldı. Türkiye 1-0 öne geçti.

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kornerinde arka direkte iyi yükselen Merih Demiral, kafayla ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla ceza sahasına giren Kenan Yıldız topu içeri çevirdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Yunus Akgün, sol ayağıyla ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

52. dakikada yine Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral kafayla farkı 4’e taşıdı.

64. dakikada Kochorashvili’nin golüyle Gürcistan farkı üçe indirdi. Karşılaşma 4-1 Türkiye’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye puanını 9’a yükseltti. Gürcistan 3 puanda kaldı. İspanya, Bulgaristan’ı 4-0 yenerek 12 puanla liderliğini sürdürdü. Bulgaristan’ın puanı bulunmuyor.

Türkiye kalan iki maçını 15 Kasım’da Bursa’da Bulgaristan, 18 Kasım’da Sevilla’da İspanya ile oynayacak.

Milliler, Gürcistan’la oynadığı 8. karşılaşmada 6. galibiyetini aldı. Türkiye, bu maçlarda toplam 22 gol atarken 9 gol yedi.

Karşılaşmayı 27 bin 974 biletli taraftar izledi. Tribünlerde maç öncesi “Türk önde, Türk ileri” yazılı koreografi dikkat çekti.

Maç öncesinde Filistinli çocuklar, Türk Milli Takım formalarıyla seremoniye katılarak sahaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte karşılaşmayı tribünden izledi.

Milli formayı 100. kez giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu’na maç öncesinde TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz tarafından plaket takdim edildi.