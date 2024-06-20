HND Sanat bünyesinde kurulan tiyatro atölyesi kursiyerleri ilk oyunları ‘Bizim Nazım’ı ünlü sanatçı Ruhi Sarı ile sahneledi. Oyunun bilet geliri BUSADER’in Hatay Samandağ’da depremzede çocuklar için yaptırdığı ilkokula bağışlandı.BURSA (İGFA) - HND Yatırım Danışmanlık bünyesinde Bursa’da kurulan HND Sanat Atölyesi kursiyerleri ilk tiyatro oyunlarıyla Podyum Sanat Mahal Sahnesi’nde er meydanındaydı. Nazım Hikmet’in hüzün dolu hikayesini anlattıkları ‘Bizim Nazım’ adlı oyunda ünlü sanatçı Ruhi Sarı ile aynı sahneyi paylaşan kursiyerler, Podyum Sanat Mahal’de tek bir boş koltu bile bırakmayan seyirci tarafından ayakta alkışlandılar. Oyunda Nazım Hikmet’i canlandıran Ruhi Sarı da finalde amatör yetenekleri kutlayıp, onlara övgüler yağdırdı.

OYUNUN GELİRİ HATAY’A

İlgiyle izlenen oyun, ayrıca önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Oyunun bilet gelirinin tamamının BUSADER Federasyonu tarafından deprem bölgesi olan Hatay Samandağ’da yaptırılan okula aktarıldı.

Finalde sahneye çıkan Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, bu anlamlı hareketinden dolayı HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu’na bir plaket vererek kutladı. Sahnede duygularını dile getiren Yörükoğlu ise; “Bu akşam burada bir hayalimi gerçekleştirmenin yanı sıra sizlerin sayesinde bilet gelirinin depremzede çocuklara küçük te olsa bir umut vermesi beni ayrıca gururlandırıyor” dedi.