BlackRock, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yönettiği varlıkların büyüklüğünü 10,65 trilyon dolara çıkararak tarihi bir rekora imza attı. Bu artış, müşterilerin varlıklarının değerindeki yükseliş ve yatırımcıların BlackRock borsa yatırım fonlarına (ETF) yaptığı yoğun yatırımlar sayesinde gerçekleşti.

Varlık yöneticisinin güçlü performansı

BlackRock'un yönettiği varlıkların büyüklüğü 10,65 trilyon dolara ulaşırken, şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1,2 oranında değer kazandı. Ekonomide yumuşak iniş beklentilerinin artması ve yapay zekâ bağlantılı hisselere olan talep, ABD borsasında rekor seviyelere yol açtı. S&P 500 endeksi yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 11 oranında yükseldi.

Gelir ve net girişler

BlackRock, 2. çeyrekte toplam net girişleri 81,57 milyar dolar olarak açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 80,16 milyar dolar giriş olmuştu. ETF'ler, 83 milyar dolarlık giriş ile akışların çoğunu oluşturdu. Yönetilen varlıklardan (AUM) alınan yönetim ve danışmanlık ücretleri yüzde 8,6 artışla 3,72 milyar dolara çıktı. Teknoloji hizmetlerinden elde edilen gelirler yüzde 10 artışla 395 milyon dolar oldu.

Finansal performans ve stratejik satın almalar

BlackRock'un toplam geliri yüzde 8 oranında artışla 4,81 milyar dolara ulaştı. Net gelirler, hisse başına 9,06 dolardan hisse başına 9,99 dolara yükseldi. Bu performans, şirketin yönetim ve danışmanlık ücretlerindeki artış ve teknoloji hizmetlerinden elde edilen gelirlerin katkısıyla gerçekleşti.

Preqin satın alması

BlackRock, geçen ay yaklaşık 3,2 milyar dolar değerinde olan veri sağlayıcısı Preqin'i satın alarak özel piyasalardaki büyük oyuncular arasında yerini güçlendirdi.

Hisse performansı ve piyasa kıyaslaması

BlackRock'un hisseleri yıl başından bu yana yüzde 2 oranında artış gösterirken, S&P 500 endeksi aynı dönemde yüzde 17,7 oranında yükseldi. Bu performans farkı, BlackRock'un piyasa genelindeki performansın gerisinde kaldığını gösteriyor.