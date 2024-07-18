Blackstone, özel sermaye ve kredi bölümlerindeki varlık satışlarının artışı sayesinde, gayrimenkul kolundaki düşüşü dengeleyerek ikinci çeyrek dağıtılabilir kazancında yüzde 3 artış kaydetti. Şirketin dağıtılabilir karı 1,25 milyar dolara veya hisse başına 96 sente yükseldi.

Beklentilerin altında kalan kazanç

Analistlerin hisse başına 98 cent kar beklentisine rağmen, Blackstone hisse başına 96 cent kar açıkladı. Özel sermaye birimindeki yüzde 16'lık artış ve kredi kolundaki yüzde 51'lik sıçrama, gayrimenkul bölümündeki yüzde 19'luk düşüşü dengeledi.

Özel sermaye ve kredi performansı

Blackstone'un temel özel sermaye fonları bu çeyrekte yüzde 2 değer kazanarak, 7,8 milyar dolarlık özel sermaye varlığını nakde çevirdi. Firmanın özel kredi fonları ise yüzde 4,2 brüt getiri sağladı ve 9,5 milyar dolarlık kredi varlığını nakde çevirdi.

Gayrimenkul piyasasında iyileşme

Blackstone'un gayrimenkul fonları bu çeyrekte yüzde 0,3 değer kazandı ve firma 5,5 milyar dolarlık gayrimenkul varlığını nakde çevirdi. Firma, yılın başından bu yana 15 milyar dolarlık yatırım yaparak, yıllık yatırım miktarını yaklaşık 2,5 katına çıkardı.

Ofis sektörüne temkinli yaklaşım

Başkan Jon Gray, ofisler hariç gayrimenkul piyasası için en kötünün geride kaldığını belirtti. Borçlanma maliyetlerindeki düşüş ve ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasındaki canlanmanın anlaşmaları hızlandırdığını ifade etti.

Yüksek faiz oranlarının etkisi

Yüksek faiz oranları, Blackstone'un gayrimenkul değerlerini düşürüp anlaşma yapmayı daha pahalı hale getirirken, aynı zamanda kredi varlıklarının değerini artırarak enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı oldu.