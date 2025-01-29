Rap dünyasının ünlü ismi Blok3, lakaplı Hakan Aydın konserinde gergin anlar yaşandı. Blok3, sahne performansını yarıda keserek, fenalaşan hayranı için yardım çağrısında bulundu. Seyircilerin arasında koşarak hayranına ulaşan rapçi, bu davranışıyla takdir topladı.

Konserde korkutan anlar

Blok3, "Salla Salla", "Habibi", "Laf" gibi popüler şarkılarını seslendirirken, bir anda fenalaşan bir hayran konseri durdurmasına neden oldu. Hayranının durumunu fark eden Blok3, tereddüt etmeden sahnenin dışına çıkarak seyircilerin arasına girdi ve hayranının yardımına koştu.

Takım çalışması ve yardım

Blok3, ekip arkadaşlarıyla birlikte hayranını sahneden alarak, sağlık ekibine teslim etti. Konserin ilerleyen dakikalarında sağlık ekibi tarafından müdahale edilen hayranın durumu hakkında herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Blok3'ün bu duyarlı hareketi, konserin atmosferinde güçlü bir dayanışma örneği oluşturdu. Hayranları, ünlü rapçiyi yardımsever tutumu nedeniyle takdirle karşıladı.