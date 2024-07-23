ABD'de yürütülen bir araştırma, dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 100 listesinde yer alan şirketlerin blokzinciri ve Web3 projelerinin, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 39 arttığını ortaya koydu. Küçük işletme sahiplerinin yüzde 70'i ise kriptonun işlem ücretleri ve transfer süreleri gibi finansal zorlukların üstesinden gelebileceğini düşünüyor.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır'ın değerlendirmeleri

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, "Özellikle finans sektörünün önde gelen şirketleri blokzinciri teknolojisini ve kriptoyu benimsiyor. Bu da sektörde inovasyonu teşvik ediyor" dedi. Çamır, ayrıca kurumsal adaptasyonun pek çok ülkede arttığını ve spot Bitcoin ETF'in rolünün bu artışta yadsınamaz olduğunu belirtti.

5 büyük şirketten üçü blokzinciri projesi yürütüyor

Fortune 500 şirketlerinde çalışan yöneticilerin yüzde 56'sı blokzinciri odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Mehmet Çamır, "Kurumsal adaptasyon pek çok ülkede artıyor. Küresel ödeme servislerinin stabilcoin’lerle uluslararası ödemelerde sağladığı kolaylıklar kurumsal şirketler tarafından benimseniyor" şeklinde konuştu.

Stratejik bir varlık ve rekabet alanı

Rapora göre, Fortune 500 yöneticileri, yetenekli ve güvenilir blokzinciri geliştiricisi yeteneklerine ulaşmanın benimsemenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu düşünüyor. Çamır, "Blokzinciri her alanıyla teknoloji egemenliği bağlamında stratejik bir rekabet alanına dönüşüyor" dedi.

Türkiye'nin Blokzinciri ve kripto para yasası

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye’nin de küresel benimseme trendlerine bağlı adımlarla hareket ettiğini vurguladı. Çamır, "Türkiye, 2 Temmuz’da yürürlüğe giren kripto para yasasıyla bu gibi gelişmelere zemin hazırladı. Ülkemiz, blokzinciri ve Web3 inovasyonu konusunda öncü ülkelerden biri olacak" dedi.