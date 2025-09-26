Netanyahu, neredeyse tamamen boşalmış salonda yalnızca kendi heyetine hitap etmek zorunda kaldı.

Tutuklanma endişesi nedeniyle ABD’ye rotasını değiştirerek gelen Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda konuşmasına başladığı anda birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. BM moderatörü protestoların sona ermesi için çağrı yapsa da salonun büyük bölümünün boş olduğu görüldü.

Netanyahu kürsüde konuşurken İran heyeti, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masalarına bıraktı ve ardından salondan ayrıldı. Bu protesto uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

“Dünyanın İsrail’e bakışı”

İsrail basını da gelişmeleri dikkat çekici başlıklarla aktardı. Kanal 12 televizyonu, “Netanyahu konuşmasına başladığında onlarca katılımcının BM Genel Kurulu Salonu’ndan ayrılması, dünyanın İsrail’e bakışının kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan: “İsrail yalnızlaşıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail’in giderek yalnızlaştığını vurguladı. Erdoğan, “Genel Kurul’da bir kez daha gördük ki; İsrail zulmüyle, işlediği insanlık suçlarıyla artık yalnızlaşmaya başladı. Fotoğraflar, yaşanan dramı bütün dünyaya haykırıyor. Gazze’nin çocukları için, Kudüs’ün onuru için konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan ayrıca, “Bugün İsrail’in yanında duran yalnızca bir avuç ülke kaldı. Vicdanlı insanların çığlıkları İsrail’i her geçen gün daha fazla rahatsız ediyor. İki devletli çözüm artık daha fazla destek buluyor. Katliam ve insan hakları ihlallerinin sorumluları hem hukuk hem tarih önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.

Tarihi oturum

Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’ndaki konuşması, İsrail’in uluslararası alandaki yalnızlığını gözler önüne seren tarihi bir an olarak kayda geçti. Özellikle Gazze’de yaşanan insani kriz ve sivillere yönelik saldırılar, dünya kamuoyunda İsrail’e yönelik tepkilerin giderek büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.