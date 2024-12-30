Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl mesajında, savaşlar, eşitsizlikler ve iklim krizi gibi küresel sorunlara vurgu yaparak, 2025’in yeniden birlik ve umut yılı olması için iş birliği çağrısında bulundu.

“2024 zorlu bir yıldı”

Guterres, 2024 yılında yaşanan savaşların, büyük acılara ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti. Eşitsizliklerin derinleştiğine ve iklim krizinin etkilerinin şiddetlendiğine dikkat çekti.

“İklim krizinde acil eylem şart”

Guterres, son on yılın kaydedilen en sıcak yıllar olduğuna vurgu yaparak, iklim krizine yönelik acil adımların atılmasının gerekliliğine dikkat çekti. "Bugün resmen açıklıyorum ki ölümcül sıcaklıklarla dolu bir on yılı geride bıraktık. Son 10 yıl, kayıtlı tarihimizin en sıcak dönemi oldu. İklim çöküşüne gerçek zamanlı olarak tanık oluyoruz. Bu yıkıcı yoldan çıkmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz."

En karanlık günlerde bile umudun değişime güç kattığını gördüğünü söyleyen Guterres, “Ben ilerleme için seslerini yükselten genç ve yaşlı aktivistlerde umut görüyorum. En savunmasız insanlara destek olmak için büyük engelleri aşan insani yardım kahramanlarında umut görüyorum. Finansal adalet ve iklim adaleti için mücadele eden gelişmekte olan ülkelerde umut görüyorum. İnsanlık için yeni ufuklar açan bilim adamları ve kaşiflerde umut görüyorum. Eylül ayında dünya liderleri Gelecek Paktı’nı kabul etmek üzere bir araya geldiklerinde burada umut gördüm. Bu pakt, silahsızlanma ve önleme yoluyla barışı inşa etmeye, küresel finansal sistemi reforme ederek tüm ülkelerin desteklenmesi ve temsil edilmesini sağlamaya, kadınlar ve gençler için daha fazla fırsat oluşturmasına, yeni teknolojilerin kar ve kontrolsüz algoritmalar yerine insanlara ve insan haklarına öncelik vermesine yönelik bir girişimdir” dedi.

2025’te insanlığı bekleyenlerin ne olduğu hususunda bir garanti bulunmadığını ifade eden Guterres, “Ancak tüm insanlar için daha barışçıl, eşit, istikrarlı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışan herkesin yanında duracağıma söz veriyorum. Birlikte 2025’i bölünmüş bir dünya olarak değil, birleşmiş milletler olarak yeni bir başlangıç haline getirebiliriz” dedi.