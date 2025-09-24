Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze konulu toplantıda bir araya geldi. Toplantı “çok verimli” olarak nitelendirildi. Katar Emiri Temim, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları çerçevesinde Gazze gündemli toplantıya katılmak üzere Türkevi’nden ayrıldı ve BM Genel Merkezi’ne geçti. Toplantıda Türkiye, Katar ve ABD’nin yanı sıra bölgedeki diğer önemli aktörlerin temsilcileri hazır bulundu. Erdoğan ile Trump’ın toplantı masasında yan yana ve dostane bir atmosferde oturduğu görüldü.

“Çok verimli bir toplantıydı”

Toplantı sonrası Türkevi’ye dönüşünde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonuç bildirisinin akşam yapılacak açıklamalarla netleşeceğini belirterek, “Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayır olsun” dedi. Erdoğan, akşamki program kapsamında SETA eşgüdümündeki toplantıya, düşünce kuruluşu temsilcilerine hitap edecek ve Donald Trump ile verilen devlet yemeğine katılacak.

Trump: “Bu benim en önemli toplantım”

ABD Başkanı Donald Trump toplantının başında yaptığı konuşmada, “Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu benim en önemli toplantım” ifadelerini kullandı. Toplantı çıkışında Trump, Gazze ile ilgili “çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik, bölgedeki büyük oyuncularla başarılı bir toplantı oldu” değerlendirmesini yaptı.

Katar Emiri Temim’den net çağrı: “Savaşı durdurun, rehineleri geri getirin”

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, toplantıda insanî yardım ve rehinelerin serbest bırakılması üzerinde durdu: “Burada olmamızın tek nedeni savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek. Durum çok, çok, çok kötü; elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız.” Temim, uluslararası aktörlerin ateşkes için acil adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Toplantının muhtemel gündem maddeleri (özet)

Ateşkes mekanizması ve insani yardım koridorları

Rehinelerin serbest bırakılması ve güvence mekanizmaları

Gazze’de sağlık, su ve gıda lojistiğinin acil iyileştirilmesi

Bölgesel güvenlik ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi

BM ve bölge aktörleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi

Türkiye’nin diplomasi hattı

Erdoğan, BM çerçevesinde Filistin ve Gazze konularını uzun süredir gündemde tutuyor. Bu toplantı, Türkiye’nin bölgesel diplomasi rolünü pekiştirme ve arabuluculuk çabalarını güçlendirme çabası olarak yorumlanıyor.

Türkiye–Katar–ABD koordinasyonu ne anlama geliyor?

Türkiye ile Katar’ın aktif arabuluculuk rolü ve ABD’nin güvenlik boyutundaki etkisi, çözüm sürecini hızlandırabilecek bir üçlü koordinasyon potansiyeli sunuyor. Ancak sahadaki güvenlik gerçekleri ve tarafların pozisyonları sürecin zorluklarını sürdürüyor.