BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze’ye gönderilmek üzere 170 bin ton gıda, ilaç ve temel yardım malzemesinin hazır olduğunu açıkladı. Fletcher, ateşkesin ilk 60 gününde 2,1 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

BM’den Gazze’ye büyük yardım planı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze’deki insani krize yönelik büyük bir yardım planını duyurdu.

New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında konuşan Fletcher, Gazze’ye gönderilmek üzere 170 bin tonluk gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesinin hazır olduğunu açıkladı.

“İlk 60 günde 2,1 milyon kişiye yardım ulaştıracağız”

Fletcher, ateşkesin başlamasının ardından yardımların hızla sevk edileceğini belirtti.

“Ateşkesin ilk 60 gününde, Gazze’de 2,1 milyon kişiye her gün yüzlerce kamyonla yardım ulaştırmayı hedefliyoruz.”

BM’nin uzun süredir hazırladığı lojistik ve insani yardım planlarının test edilmiş olduğunu söyleyen Fletcher, yardımların koordineli şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Gıda, sağlık ve barınma öncelikli

Fletcher, yardım planının öncelikli hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Açlık tehlikesi altındaki bölgelerde gıda krizinin geri çevrilmesi,

Sağlık, su ve barınma altyapısının yeniden inşası,

700 bin çocuk için geçici eğitim alanlarının oluşturulması.

BM, özellikle sağlık altyapısı ve temiz su erişiminin yeniden sağlanması konusunda bölgedeki ekiplerle iş birliği içinde çalışacak.

“Yardım fonlarının yalnızca yüzde 28’i sağlandı”

Fletcher, 2025 acil yardım kampanyası için gereken 4 milyar doların yalnızca yüzde 28’inin şu ana kadar temin edilebildiğini bildirdi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Fletcher,