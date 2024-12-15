Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'nin geleceği için kritik bir uyarı yaptı. BM, ülkedeki tüm toplulukları bir araya getiren kapsayıcı bir siyasi sürecin acilen başlatılmasının gerektiğini vurguladı.

Suriye için çözüm: Güvenilir ve kapsayıcı bir süreç

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Ürdün'ün Akabe kentinde düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Pedersen, Suriye’deki durumu değerlendirdi ve çözüm için kritik önerilerde bulundu.

Pedersen, "Suriye'deki tüm toplulukları kapsayan güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi sürecin başlaması, mevcut krizin çözülmesinin anahtarıdır" dedi.

İnsani yardım ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi

Pedersen, Suriye’nin bir diğer kritik sorununu ise devlet kurumlarının çökmemesini sağlamak olarak tanımladı. Ayrıca, insani yardımların en kısa sürede ulaşmasının önemini vurguladı. "Eğer bu ikisini başarabilirsek, Suriye halkı için ciddi bir iyileşme görülebilir" şeklinde konuştu.

ABD’den güçlü destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Suriye'nin karşılaştığı zorluklara karşı BM'nin kritik rolünü hatırlatarak, özellikle azınlıkların korunmasında ve yardım sağlama süreçlerinde BM'nin katkısının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Suriyelilerin liderliğindeki geçiş sürecini destekleme kararlılıklarını yineledi.