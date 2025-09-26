Alman otomobil üreticisi BMW, yangın riski nedeniyle yüz binlerce aracı geri çağırma kararı aldı. ABD’de 196 bin, Almanya’da ise yaklaşık 136 bin 500 aracın servislere yönlendirileceği bildirildi.

Yangın riski oluşturan arıza

BMW’den yapılan açıklamaya göre, Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen araçlarda marş sisteminde bir arıza tespit edildi. Bu arıza, suyun marş motoruna sızmasına ve korozyon oluşturmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak motorun çalışması imkânsız hale gelirken, kısa devre ve aşırı ısınma nedeniyle yangın riski ortaya çıkıyor.

ABD’de 196 bin araç geri çağırılacak

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), arızanın marş motoru rölesinde korozyona yol açtığını ve bu durumun yangın riskini artırdığını açıkladı. Bu nedenle ABD’de 196 binden fazla BMW aracın geri çağrılacağı duyuruldu.

Almanya’da 136 bin 500 araç etkilenecek

Münih merkezli şirketin, Almanya’da da 136 bin 500 aracı geri çağıracağı belirtildi. Küresel ölçekte kaç aracın bu süreçten etkileneceğine dair kesin rakam ise henüz paylaşılmadı.

Onarım ücretsiz yapılacak

BMW, sorunlu araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini açıkladı. Araçların ücretsiz muayene ve onarımının yetkili servislerde yapılacağı bildirildi.