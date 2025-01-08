BMW, CES 2025'te yeni yapay zeka destekli işletim sistemi X'i tanıttı

BMW, CES 2025'te otomobil dünyasında çığır açacak bir dizi teknolojiyi tanıttı. Şirketin yeni işletim sistemi X, sürücülere daha verimli ve kişisel bir deneyim sunmak için yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. İşletim sistemi, sürekli güncellemelerle gelişen bir yapıya sahip ve sesli komutlar ile çalışabiliyor. Ayrıca, direksiyon ve ekran haricinde sürücüler araçlarında yapacakları kişiselleştirmeleri de artırabiliyor.

BMW Panoramic iDrive ile veri tabanlı kişiselleştirme

BMW, yeni sistemin geliştirilmesinde 22 milyon bağlantılı araçtan elde edilen verileri ve 3.000 müşterinin katıldığı testlerle önemli bir öğrenme süreci gerçekleştirdi. Bu, kullanıcı deneyiminin tamamen veriye dayalı bir şekilde kişiselleştirilmesini sağlıyor. Aracın içindeki tüm ekranlar, aydınlatma sistemleri ve diğer özellikler, kullanıcı tercihlerine göre şekillendirilebiliyor.

Yapay zeka destekli akıllı asistan

Yeni akıllı kişisel asistan, "Hey BMW" komutuyla aktive olabiliyor ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sürekli olarak gelişiyor. Bu sistem, sürücülerin "Beni en yakın şarj istasyonuna götür." ya da "Yakında hangi restoran var?" gibi sorularına anında yanıt veriyor.

BMW Panoramic Vision ve 3D Head-Up Display

BMW'nin yeni Panoramic Vision ekranı, sürücünün önündeki tüm bilgileri daha sezgisel bir şekilde sunuyor. 2025 yılının sonunda tüm BMW modellerinde kullanılmaya başlanacak olan bu yeni sistem, sürücü odaklılık ilkesini benimseyerek dört temel bileşeni bir araya getiriyor: BMW Panoramic Vision, 3D Head-Up Display, Merkezi Ekran ve Yeni Çok Fonksiyonlu Direksiyon.

BMW'nin bu yenilikçi sistemi, sürücüsünü dijital dünyada tamamen yeni bir deneyime davet ediyor ve otomobil teknolojilerinde önemli bir devrim vaat ediyor.