SUV trendine rağmen BMW, station wagon modellerine olan bağlılığını sürdürüyor. Audi’nin RS serilerine rakip olarak geliştirilen BMW M3 CS Touring, hem aile otomobili hem de safkan bir yarış makinesi olarak öne çıkıyor.

Sınırlı üretim, büyük ilgi!

Dünya prömiyeri gerçekleştirilen BMW M3 CS Touring’in sınırlı sayıda üretileceği açıklandı. Daha teslimatlar başlamadan koleksiyoncular arasında fiyatı yükselmeye başladı. Özel seri otomobilin ilk teslimatları Mart 2025’te yapılacak. Üretim, BMW Group’un Münih Fabrikası’nda gerçekleşecek.

BMW M3 CS Touring’de bulunan 3.0 litrelik, 6 silindirli motor yarış pistlerinde yüksek performans sunmak üzere tasarlandı. Sekiz ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile birleşerek 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,2 saniyede ulaşıyor. Ferrari ve Porsche gibi süperspor rakiplerine meydan okuyan bu model, hız tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Çift turbo gücüyle 550 beygir!

M serisinin simgesi haline gelen TwinTurbo teknolojisi, M xDrive sistemiyle birleşerek BMW M3 Competition Touring’in maksimum gücünü 550 beygire (405 kW) çıkarıyor. 650 Nm tork sunan motor, 2.750 ile 5.950 rpm arasında olağanüstü bir performans sağlıyor.

BMW M3 CS Touring, mat siyah boyalı dört egzoz çıkışı ve titanyum arka susturucu ile adeta bir işitsel şölen sunuyor. Sürücünün seçimine bağlı olarak SPORT veya SPORT+ modlarında egzoz sesi daha da agresif hale geliyor, vites değişimlerinde ise adrenalin seviyesi zirveye ulaşıyor.

Günlük kullanıma uygun mu?

BMW M3 CS Touring yalnızca bir yarış makinesi değil, aynı zamanda günlük kullanım için de ideal özellikler sunuyor. BMW Live Cockpit Professional, Head-Up Display, bulut tabanlı BMW Maps, kablosuz şarj, WiFi arayüzü ve Harman Kardon Surround Ses Sistemi gibi teknolojiler standart olarak geliyor. Ayrıca Park Asistanı, Ön Çarpışma Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı gibi güvenlik sistemleriyle donatılmış durumda.