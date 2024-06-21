Türk Böbrek Vakfı'nın yeni taşınacağı diyaliz merkezi için 3 diyaliz cihazı ve 5 ünitelik diyaliz suyu arıtma cihazı bağışlandı.İSTANBUL (İGFA) - 35 yıldır Bahçelievler'de hastane ve diyaliz merkezi hizmeti sunan Türk Böbrek Vakfı, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda mevcut binasında faaliyetini durdurma kararının ardından hastalarını mağdur etmeden çevredeki diyaliz merkezlerine yerleştirdi. Yeni taşınacağı diyaliz merkezi için çalışmalarını hızlandıran vakfa, Uluslararası Lions Dernekleri’nden önemli bir bağış geldi.

Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından düzenlenen bağış organizasyonu ve hibe ile elde edilen destek, geçtiğimiz günlerde Türk Böbrek Vakfı’na teslim edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğindeki ziyarete, 118-Y Yönetim Çevresi Başkanı Nur Arat ve çeşitli kulüplerden üyeler katıldı.

Yönetim Çevresi tarafından vakfın yeni taşınacağı diyaliz merkezi için üç hemodiyaliz cihazı ile beş ünitelik bir su arıtma cihazı (diyaliz tedavisinde kullanılan) bağışı yapıldı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, konuşmasında başta Nur Arat olmak üzere destek veren tüm kulüplere ve üyelere teşekkür ederek, vakfın tüm çalışmalarının ve diyaliz merkezlerindeki hizmetlerinin bağışlarla sürdürüldüğünü belirtti. Bu bağışın son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Erk, vakfın yeni yerinde kaliteli diyaliz hizmeti vermeye devam edeceklerini ve bu konuda çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Ardından, 118-Y Yönetim Çevresi Başkanı Nur Arat’a teşekkür sertifikasını takdim etti.

Timur Erk; “Türk Böbrek Vakfı'nın yeni taşınacağı diyaliz merkezi için yapılan bu anlamlı bağış, hastaların tedavi süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak. Vakfın çalışmalarına katkıda bulunan tüm destekçilere teşekkür ederiz.” dedi.