Bodrium Hotel & Spa Genel Müdürü Yiğit Girgin, sürdürülebilir turizm politikaları kapsamında önemli bir adım atarak, otel bünyesinde organik tarım yapmaya başladıklarını belirtti.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları

Yiğit Girgin, Bodrium Mutfak Şefi Zekeriya Yıldırım'ın sunumuyla hayata geçirilenleri bahçe yatırımı hakkında ayrıntılar verdi. "Misafirlerimize bahçeden sofraya doğal ve organik lezzetler sunuyoruz" diyen Girgin, bu adımın turizm sektöründe geri dönüşüm ve doğallık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çeşitli organik ürünler

Bitez'deki yaklaşık 5 dönümlük bahçelerinde domates, salatalık, biber ve tavuk yetiştirdiklerini söyleyen Girgin, "Mandalina ve portakal ağaçlarımız var. Ürün çeşitlerimizi artırmak istiyoruz" dedi. Tarımsal ilaç kullanmadan, doğal bir ekosistemin yarattıklarını ve kahvaltı büfelerinde misafirlerine bu ürünleri sunduklarını belirtti.

Doğal ve hijyenik üretim

Girgin, "Kullandığımız ürünü kullandığımızın sofraya gelene kadar takip edebiliyoruz ve yönetim ilaç kullanmıyoruz. Güven, hijyen ve kalite kontrolünü birinci elden yapabiliyoruz" dedi. Misafirlerin, bu doğal ürünleri tüketmekten büyük mutluluk beklemelerini sözlerine ekledi.

Yerel üreticilere destek

Bodrum'un yerel sistemlerini kullanarak yerel paketlere de destek sağlıyorsunuz, ifade eden Girgin, "Yerel özelliklerine sahip olduğunuzda onun da yaşamını sürdürmesine destek oluyorsunuz" dedi. Bu yaklaşım, büyük şehirlerde yaşayan misafirlerin de ilgisini çekiyor.

Doğaya duyarlı yaklaşım

Şef Zekeriya Yıldırım, sürdürülebilirliğin birinci parlaklıkları olduğunu ve bu yaklaşımın sadece hizmetlerde olmadığını, doğayla bollukta de benimsediklerini belirtti. Bitez'deki bahçede duyarlı ve sağlıklı beslenmeye önem veren bir tarım faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Yıldırım, bahçeden gelen doğal ürünleri içeren ürünleri Tyro'da benzersiz lezzetlere dönüştürdüklerini ifade etti. "Mutfak ekibimiz, bahçemizden gelen malzemeleri kullanarak hazırladıkları yemeklerle öğrencilere muhteşem tatlar sunuyor" diyen Yıldırım, sağlıklı ve duyarlı bir beslenme deneyimi sunmanın mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.