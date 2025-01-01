Bodrum, 2025 yılına müzik ve eğlence dolu konserlerle girdi. Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, hem yerel halkı hem de misafirleri coşturdu.

Müzik ve eğlence dolu bir yılbaşı kutlaması

Bodrum'da, 2025 yılı iki gün süren renkli konserlerle karşılandı. 30 Aralık Pazartesi günü başlayan kutlamalar, Emirhan ve Görkem Band Konseri ile başladı. Enerji dolu performanslarıyla geceye damga vuran grup, katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Yeni yıl coşkusu DJ Suat Ateşdağlı ile devam etti

31 Aralık Salı günü ise Belediye Meydanı’nda DJ Suat Ateşdağlı’nın performansıyla kutlamalar devam etti. Gece ilerledikçe Bodrumlular, DJ'in enerjik setiyle coştu. Son olarak, Emir Can İğrek sahneye çıkarak Bodrum’a yeni yıla keyifli bir başlangıç yaptırdı. En sevilen şarkılarını seslendiren İğrek, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.