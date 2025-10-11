Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 102’si denizde, 4’ü karada olmak üzere toplam 106 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İtalya rotası üzerinde ilerleyen bir yelkenli teknede çok sayıda göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yelkenli teknede 102, karada 4 göçmen yakalandı

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, yelkenli tekneyi durdurarak arama yaptı.

Yapılan incelemede 22’si çocuk olmak üzere 102 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de karada çalışma yürüttü. Ortak operasyon sonucu 4 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise kimlik tespit ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Son dönemde Ege ve Akdeniz’de yurt dışına yasa dışı geçiş girişimlerinde artış yaşanıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, Türkiye’nin batı sahillerinde kaçak geçişleri önlemek amacıyla havadan ve denizden devriye faaliyetlerini sürdürüyor.