Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-552 uçağı tarafından tespit edilen bir lastik bot, düzensiz göçmenlerle doluydu. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-88), botu durdurarak içerisindeki göçmenleri kontrol etti. Botta toplam 19 düzensiz göçmen, bunlar arasında 1 çocuk bulundu.

Göçmen kaçakçısı gözaltında

Yapılan incelemelerde, göçmenler arasında bulunan 1 kişinin göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalandığı bildirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken, kaçakçı şüphelisi hakkında adli işlemler başlatıldı.