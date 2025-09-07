Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Can salında mahsur kaldılar
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.