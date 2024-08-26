Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir lastik botta 21 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Hareketli lastik bot durduruldu

Bodrum açıklarında hareket halinde olan fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Bot içinde yapılan aramada, 16 düzensiz göçmen ve 5 çocuk tespit edildi. Göçmenler arasında bulunan 2 kişi ise göçmen kaçakçılığı şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Göçmenler ve kaçakçılar karaya çıkarıldı

Yakalanan göçmenler, karaya çıkarılarak gerekli işlemler için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmenler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra yasal süreçlerin başlatılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

Adli işlem başlatıldı

Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.