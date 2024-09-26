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Olayla ilgili olarak tekne üzerinde bulunan 3 kişi, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere hızla başlandı.

Tekne içerisinde yapılan aramada 54 düzensiz göçmen ile birlikte 27 çocuğun bulunduğu belirlendi. Göçmenlerin sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Bodrum açıklarında, yelkenli bir tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğuna dair alınan ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-110) derhal bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu, İtalya rotası üzerinde ilerleyen yelkenli tekne durduruldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında düzenlenen operasyon la 81 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

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