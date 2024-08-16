Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Güldestan" adlı prodüksiyon büyük ilgi gördü.

Bodrum Kalesi'nde Sihirli Bir Gece

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte, "Güldestan" adlı eser izleyicilerle buluştu. Mercan Dede’nin müzikleri ve Beyhan Murphy’nin reji ile koreografisiyle hayat bulan bu prodüksiyon, tasavvuf ve çağdaş temaları modern dans diliyle harmanlıyor. 25 yıldır dünya çapında birçok sanatseverle buluşan "Güldestan", Bodrum Bale Festivali'nin önemli anlarından biri oldu.

Sanatın Ustaları Bir Araya Geldi

"Güldestan"ın sahneye konmasında emeği geçen isimler arasında Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi'nin metinleri, Işın Mumcu'nun dekor tasarımı, Ayşegül Alev ve İsmail Dede'nin kostüm tasarımı, Taner Aydın ve Beyhan Murphy'nin ışık uygulamaları, Michael Odam’ın orijinal ışık tasarımı, Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer’in okuma performansları, Şafak Türkel’in video çalışmaları ve Ara Güler’in fotoğraf çalışmaları yer aldı.

Brezilya’dan Gelen Topluluk

Festivalin devamında, Brezilya'dan gelen Basileu França topluluğu da sahnede olacak. Simone Malta'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği ve ünlü koreograflar Binho Pacheco ile Ricardo Amarante’nin adımlarını sergileyeceği "Ballet Latino Tango" adlı gösteride, Capricho, Ginga ve A Fuego Lento isimli üç eser sahnelenecek.