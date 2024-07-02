Bodrum Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükseldi ve yeni sezonda FIBA Euro Cup'ta mücadele edecek. Kulüp başkanı Orhun Gencer, Avrupa kupası maçını Muğla'da oynayacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Gencer, 18 Temmuz'da Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekimini beklediklerini söyledi.

Kombine bilet satışlarının yakında başlayacağını aktaran Başkan Gencer, "Hali hazırda yapmış olduğumuz sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Tüm Muğla ve Bodrum halkının desteğini bekliyoruz. İlkleri yaşayacağımız bu sezonda her zaman bizlerin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Orhun Gencer, transferde şimdiye kadar Sırp milli oyuncu Tina Krasnik'in yanı sıra Melis Gülcan ve Pelin Derya Bilgiç'le sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Bodrum ekibi çalışmalarına 4 Ağustos'ta başlayacak.