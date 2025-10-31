Bodrum Belediye A.Ş. çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel personel gecesinde bir araya geldi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Tüm Belediye A.Ş. çalışanlarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. 2026’da vatandaşımıza güler yüzle verdiğimiz hizmetlerimizle ve enerjimizle Bodrum’un daha mutlu olmasını sağlayacağız" dedi.

Bodrum Belediye A.Ş. çalışanları, geleneksel personel gecesinde bir araya geldi. Trafo Bodrum’da düzenlenen geceye, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Pehlivan ve Tanju Aksu, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, meclis üyeleri, Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Akbaş ile Belediye A.Ş. yönetimi ve çok sayıda çalışan katıldı.

"Bodrum’un daha mutlu olmasını sağlayacağız"

Gecede konuşan Başkan Tamer Mandalinci, "Tüm Belediye A.Ş. çalışanlarımıza yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Yeni yıla az bir süre kaldı. 2026’da vatandaşımıza güler yüzle verdiğimiz hizmetlerimizle ve enerjimizle Bodrum’un daha mutlu olmasını sağlayacağız. Sizlerden isteğim, bugünden itibaren ekstra bir motivasyonla hizmet vermeye devam etmenizdir" dedi.

Başkan Mandalinci’nin konuşmasının ardından geleneksel hale gelen hediye çekilişi yapıldı. Geceye katılan Belediye A.Ş. yönetimi ve personel Başkan Mandalinci’ye teşekkür etti.