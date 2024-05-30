Başkan Mandalinci, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde izinli olacağını duyurdu ve bu süre zarfında Belediye Başkanlığı görevini Meclis Üyesi Asuman Gülsoy'un üstleneceğini açıkladı.

Başkan Mandalinci'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 2 gün görevli izinli olacağımdan dönüşüme kadar Belediye Başkanlık görevim Meclis Üyesi Asuman GÜLSOY tarafından yürütülecektir. Bilgilerinize arz ve rica ederim.”

Bu süre içerisinde Asuman Gülsoy, Bodrum Belediyesi'nin tüm başkanlık görevlerini üstlenecek ve mevcut projelerin devamını sağlayacak. Başkan Mandalinci'nin dönüşüyle birlikte görevi yeniden devralacağı belirtiliyor.