Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci Denetim Yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha ziyaretleri kapsamında Türkbükü ve Gölköy mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri yerinde dinledi. Başkan Mandalinci, halk plajlarına konulan şezlonglar için vatandaşlardan memnuniyet mesajları aldı.

Su kesintileri ve çözüm planları gündemde

Ziyaret sırasında su kesintileriyle ilgili şikayetleri de dinleyen Başkan Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Mandalinci, gelen talep ve şikayetlerin takibi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

"Önümüzdeki yaz su sorunu yaşanmayacak"

Vatandaşların su ile ilgili taleplerine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Mandalinci: “Seçim döneminde su sorununu çözmenin en az bir yıl alacağını belirtmiştim. Eylül ayında 23 km hat değişimi yapacağız. En çok patlayan bölgelerin borularını ivedilikle değiştireceğiz. Milas Ekinanbarı'nda içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz, projeler çalışılıyor. Eylül'de temellerini atacağız ve önümüzdeki yaz su sorunu yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette başkanı yalnız bırakmadılar

Başkan Mandalinci’ye ziyaretlerinde Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, bölge meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Vatandaşlar, su kesintileri konusunda yapılan bilgilendirmeler ve halk plajlarına konulan şezlonglar için memnuniyetlerini dile getirdi.

Tamer Mandalinci kimdir?

Bodrum mandalininin topraklarımız ile buluşmasını sağlayan, ilk fideyi Bodrum ile tanıştıran Mehmet Hilmi Mandalinci’nin 4. kuşak torunu olan Tamer Mandalinci 1994 yılında Turgutreis'te dünyaya geldi. İlk eğitimlerini Bodrum'da, yüksek eğitimini İstanbul’da Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Mezuniyet sonrası Bodrum'a dönerek mesleki çalışmalarına başladı. Hayatını aynı zamanda meslektaşı olan Sezil Tamer Mandalinci ile birleştirdi.

Siyasete duyduğu ilgi 2019 yılı yerel seçimlerinde aktif görev almasını sağladı. O yıl, Bodrum Belediyesi'nin 25 yaşında en genç meclis üyesi seçildi. Bu görevdeyken aynı zamanda; Bodrum Belediye Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, Meclis Başkanlık Divan Kâtibi Üyeliği, Meclis İmar Komisyonu Üyeliği, Bodrumspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Bodrum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri de yerine getirdi.

Tamer Mandalinci 2024 Yerel Seçimleri'nde Bodrum Belediye Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimde, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinden Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak karşınızda oldum. Mahalli İdareler Seçiminde değerli Bodrumluların takdirleriyle, büyük bir destekle Bodrum Belediye Başkanı görevine layık görüldüm.