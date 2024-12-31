Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 2025 yılına dair umutlarını ve hedeflerini paylaştığı bir mesaj yayımlayarak, toplumsal barış, eşitlik ve insan haklarına olan bağlılıklarını yineledi.

Umut dolu bir gelecek

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 2025 yılına adım atarken yeni başlangıçların heyecanını ve umutlarını duyduklarını belirtti. Başkan Mandalinci, 2025’in, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığıyla aydınlanmaya devam edeceğine inandığını vurgulayarak, toplum olarak güçlü bir şekilde aydınlık bir geleceğe taşınacaklarını ifade etti.

2024 yılında hedeflenen başarılar

Başkan Mandalinci, 2024 yılı boyunca Bodrum halkını ön planda tutarak, sosyal devlet anlayışına sadık kalınarak atılan adımların, adaletin ve eşitliğin hâkim olduğu bir toplum yaratma yolunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Daha yaşanabilir, huzurlu bir çevre için tüm kesimlere eşit hizmet sunmaya gayret ettiklerini belirten Mandalinci, bu vizyonu 2025’te de sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü

2025 yılına dair en büyük hedeflerinden birinin, insanların özgürce düşüncelerini ifade edebileceği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edileceği bir toplum inşa etmek olduğunu ifade eden Mandalinci, “Ortak paydamız olan insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Bu hedefler doğrultusunda, Bodrum’un daha da güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Gençler için yeni projeler

Başkan Mandalinci, özellikle gençlerin iş ve eğitim alanındaki fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2025’te, gençlere yönelik eğitim, istihdam ve kültürel projelerle onları destekleyerek, Bodrum’daki gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni yılda huzur ve başarı temennisi

Başkan Mandalinci, yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederek, tüm Bodrum halkına içten sevgi ve saygılarını sundu. 2025’in, umudun, birlikteliğin ve barışın hâkim olduğu bir yıl olmasını dileyerek, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmesi için çalışacaklarının altını çizdi.