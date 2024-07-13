Mandalinci, Bodrum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum çok pahalı demek tamamen bir algı operasyonudur." ifadesini kullandı. Esnafın "Bodrum bitti" sözlerine cevaben ise şunları söyledi: "Bodrum’un bitmesi söz konusu değil. 4 bin 500 yıllık tarihi döneminde Bodrum bitmediyse, 1-2 yılda yaşanacak herhangi bir enflasyon Bodrum’u bitiremez. Bodrum'da esnaf, zor zamanlar geçiriyor. Bodrum’un pahalı olduğu algısı, her yıl olduğu gibi senenin başında lahmacun endeksiyle gündeme geliyor. Lahmacun, Bodrum plajlarında her gün tüketilen bir şey değil; ancak birtakım kimseler, lahmacunu Bodrum’la özdeşleştirip pahalılık algısı oluşturuyor."

Mandalinci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bodrum’daki pahalılık algısı bize haksızlık yapıyor. Geçen yıla kıyasla her şeye zam geldi; bu durum Bodrum'daki işletme sahiplerini fiyatları artırmaya zorluyor. Bodrum, vatandaşlara geniş bir yelpaze sunuyor. 200 liraya da yemek yiyebilirsiniz, 2500 euroya da yemek yiyebilirsiniz."