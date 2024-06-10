Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana yapılan müdahaleler sonucunda, 3.738 sokak hayvanına gerekli tıbbi ve bakım hizmetleri sağlandı.

Kısırlaştırma ve mikroçip uygulamaları

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu süre zarfında 476 köpek ve 2.945 kediyi kısırlaştırarak popülasyon kontrolü sağladı. Ayrıca, toplam 4.442 sokak hayvanına mikroçip takılarak kimliklendirme çalışmaları yapıldı. Kuduz aşısı yapılan 4.423 sokak hayvanı, sağlık açısından güvence altına alındı. Ekipler ayrıca, 84 köpek ve 50 kediyi sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

Yaralı yaban domuzuna yardım

Bodrum Belediyesi ekipleri, Yalıkavak Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine yaralı bir yaban domuzuna müdahale etti. Veteriner eşliğinde bölgeden alınan yaralı domuz, tedavi edilmek üzere Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Başkan Mandalinci’den sahiplenme çağrısı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sokak hayvanları konusunda duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı. "Bakım ve yardıma muhtaç olan tüm sokak hayvanları için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. En az bir sokak hayvanını ailemize katabilirsek, hem kendimize sadık bir dost ediniriz hem de sokak hayvanlarına yuva sağlamış oluruz" dedi.

İhbar ve bilgi için iletişim

Sokak hayvanlarına yuva olmak isteyen vatandaşlar, “444 00 48” numaralı Çağrı Merkezinden ilgili müdürlüğe bağlanarak detaylı bilgi alabilirler. Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.