Bodrum Belediyesi'nin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirdiği Deniz Dibi Temizliği, Gümbet Koyu'nda devam etti. Etkinlik, denizleri ve kıyıları atıklardan arındırma amacıyla yürütülüyor.

Gümbet Koyu'nda 103 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinliğe gönüllü dalış ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, ilgili birim müdürleri ve personeller katıldı. Gönüllü dalış ekibi, denizden yaklaşık 103 kilogram atık çıkardı. Çıkarılan atıklar Gümbet sahilinde sergilendikten sonra geri dönüşüm için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan'dan Açıklama

Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, etkinlik hakkında: “Bodrum Belediyesi olarak on yıldır sürdürdüğümüz bu etkinliğin sekizinci etabını Gümbet sahilinde gerçekleştirdik. Çıkarttığımız atıklar doğal kirlilik değil, insan eliyle oluşan atıklar. Bodrum Belediyesi olarak denizimizi hak ettiği maviliklere taşıyana kadar bu farkındalık çalışmamızı sürdüreceğiz. Siz değerli basın mensuplarına da kamuoyunu aydınlatmak adına bizlerin çalışmalarına verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz Dibi Temizliği'nin dokuzuncu etabı 10 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan sahilinde devam edecek.