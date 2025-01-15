Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu, 2024 yılı içinde ihtiyaç sahibi 120 hanelere 362 parça eşya dağıttı.

İhtiyaç sahiplerine destek verildi

2024 yılı boyunca Sosyal Hizmetler Bürosuna yapılan başvurular sonrasında yapılan sosyal incelemeler sonucu, Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden 120 hane, mobilya, elektronik eşya ve kıyafet gibi 362 parça eşya ile desteklendi.

"Atma Paylaş Projesi" devam ediyor

2025 yılında da devam eden “Atma Paylaş Projesi” kapsamında, ihtiyaç fazlası ikinci el eşyalar, gönüllü vatandaşlar tarafından Sosyal Hizmetler Bürosuna teslim ediliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu proje ile toplumsal dayanışma daha da güçlendiriliyor.

Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu'na ait telefonlardan detaylı bilgi alabilir ve katkı sağlamak için başvuruda bulunabilir.