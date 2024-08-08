Bodrum Belediyesi Kentin Her Köşesini Yeniliyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Asfalt serim ve yama işlemlerinden yol bakım onarıma, beton dökümünden kaldırım tamiratına kadar birçok alanda faaliyet gösteren ekipler, Bodrum’un çeşitli bölgelerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyor.

Mahallelerde yenileme çalışmaları

Son olarak Akyarlar Mahallesi’nde geniş çaplı asfalt serim ve parke kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Fener Caddesi’nde 3 bin metrekare asfalt serilirken, 4270 sokakta parke kaplama yapıldı. Ayrıca, Akyarlar Sığıralacak Caddesi'ne de asfalt serimi uygulanırken, 4348 ve 4269 sokaklarına toplamda 6 bin metrekare parke döşendi. Geriş Mahallesi’ndeki 6045 sokak ile Yalıkavak Mahallesi’ndeki Ali Efendi Sokak'ta ise yaklaşık bin 400 metrekare parke yenileme işlemi yapıldı.

Modern asfalt üretim tesisi faaliyette

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi’nde DSİ hattı patlaması sonucu bozulan yola 80 ton asfalt serimi uyguladı. Ayrıca, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde 30 ton asfalt serildi. Küçükbük Mahallesi’nde ise toprak yola bin 500 metrekare parke kaplama yapıldı.

Bodrum Belediyesi’nin modern teknolojilerle donatılmış yeni asfalt üretim tesisi, saatte 100 ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Çevre dostu ve enerji tasarruflu özelliklere sahip bu tesis, kentin yol altyapısının iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının hızlandırılması amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Başkan Tamer Mandalinci’den açıklamalar

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarını değerlendirdi: “Belediyemizin önemli birimlerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde büyük bir özveri ile çalışıyor. Eşsiz şehrimizin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yüzünde oluşacak tebessümün bir parçası olmak adına taş üstüne taş koymaya, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları hız kesmeden devam edecek.”