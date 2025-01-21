Bodrum Belediyesi ekipleri, yer sarnıcına düşen tilkiyi başarılı bir operasyonla kurtarıp, sağlıklı bir şekilde doğaya saldı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri ve Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak’ta Dağbelen Mahallesi Girelbelen bölgesinde yer sarnıcına düşen bir tilkiyi kurtardı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine, belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahaleye geçti.

Başarılı operasyon ve sağlık kontrolü

Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Veteriner İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla tilki, güvenli bir şekilde kurtarıldı ve Torba Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, tilkinin sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Son yapılan değerlendirmelerin ardından tilki, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına salındı.