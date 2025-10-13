Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşı, barınma ve beslenme hizmetlerini sürdürülebilir şekilde yürütüyor.

Torba, Turgutreis ve Yalıkavak’taki geçici bakım merkezlerinde binlerce hayvan tedavi edilip sağlıklarına kavuşurken, bir yıl içinde bin 92 köpek ve 8 bin 681 kedi kısırlaştırıldı. Bin 296 köpek ve 10 bin 739 kediye mikroçip takılırken, bin 936 köpek ve 9 bin 871 kediye kuduz, karma ve mantar aşıları yapıldı. Ayrıca barınaklardan 546 köpek ve 233 kedi sahiplendirildi.

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla barınma ve sağlık hizmetlerini geliştiriyor. Bu kapsamda Torba’daki Geçici Hayvan Bakım Merkezi yenileniyor; ameliyathane, bakım odası, canlandırma ve gözlem odalarıyla modern bir bakım merkezi inşa ediliyor. Yenileme çalışmalarının ardından Turgutreis Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde de kapsamlı bir yenileme süreci başlatılacak.

Belediye, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve KÖPKE (Köpek ve Kedileri Yuvalandırma Platformu) ile yaptığı protokolle, sokakta yaşayan veya barınaklarda kalan sahipsiz hayvanların güvenli ve kalıcı yuvalara kavuşmasını hedefliyor.

4 Eylül 2025 tarihli meclis kararıyla belediye, hayvan bakımevleri ve hastanelerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere bağış hesabı açtı. TR340001000202342934765089 numaralı hesap üzerinden “BODRUM BEL. BAŞK. VET. İŞL. MD BAĞIŞ” alıcı adıyla hayvanseverler, bakımevlerine destek olabilecek.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mod Bodrum Koleji ve Kadıkalesi Saadet Canbaz İlkokulu öğrencileri, Torba’daki bakım merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla vakit geçirerek empati duygusunu pekiştirdi ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılık kazandı. Ziyaretler önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Bodrum Belediyesi, sokaktaki dostlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve yanında olmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.